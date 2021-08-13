Жителей Тверской области приглашают на субботник в старинном храме в Степурино

Церковь в честь святых Флора и Лавра в Степурино Старицкого района. Фото: Тверская и Кашинская епархия

14 августа, в субботу, в деревне Степурино Старицкого района состоится добровольческий субботник. Собравшиеся будут расчищать от мусора старинный (1835 года постройки) храм Флора и Лавра, сообщает Тверская епархия.

Субботник необходим, чтобы подготовить храм к консервации в рамках проекта по сохранению храмов благотворительного фонда «Белый Ирис». Фонд выиграл Президентский грант и планирует спасти три тверских храма: Петропавловскую и Александро-Невскую церкви в деревне Переслегино (Торжокский район) и храма Флора и Лавра в Степурино. Подробнее об этом уже писала «КП»-Тверь».

Сбор добровольцев, пришедших на субботник, состоится у храма в 11 часов. Рабочие инструменты и перчатки выдадут на месте. Тружеников также накормят обедом.

Желающих присоединиться к субботнику просят отправить заявку на электронную почту naslediek@gmail.com илипозвонить по телефону +7 (917) 522-82-22.