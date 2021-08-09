Госавтоинспекторы рассказали подробности жуткого ДТП с "Мерседесом" на трассе М-11 в Тверской области

В аварии погибли водитель и 12-летний ребенок Фото: УГИБДД России по Тверской области

Сметельное ДТП произошло в Тверской области на трассе М-11 "Нева" в 6:58 утра 7 августа. Подробности аварии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

35-летний водитель автомобиля "Мерседес Глендваген, при движении в сторону Санкт-Петербурга, попытался повернуть направо на стоянку, но не учел скорость движения и погодные условия и врезался в стоящий большегруз "Рено" с полуприцепом. От удара автомобилю сорвало крышу и откинуло на секции бетонных ограждений.

В результате ДТП водитель автомобиля "Мерседес" погиб на месте происшествия. 12-летний ребенок, который находился сзади слева и не был пристегнут ремнем безопасности, умер при транспортирвке в больницу.

32-летний пассажир автомобиля "Мерседес", который находился на переднем пассажирском сидении (ремнем безопасности не пристегнут), и 8-летний ребенок, который находился на заднем пассажирском сидении справа (ремнем безопасности не пристегнут), были доставлены в медицинское учреждение.