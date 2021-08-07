Два человека погибло на платной автомагистрали М-11 в Бологовском районе Тверской области

Гелендваген въехал в фуру. Фото: Пресс-служба УМВД по Тверской области

Катастрофа с участием двух автомобилей произошла на трассе М-11 в Бологовском районе Тверской области.

В полиции предполагают, что Мерседес Гелендваген, двигаясь по трассе М-11, не справился с управлением, выехал на обочину и столкнулся с припаркованным автоприцепом Рено Премиум.

В автокатастрофе погибли два человека. Ещё двое госпитализированы в ЦРБ Вышнего Волочка.

На месте работали спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

В каком направлении ехал Гелендваген и все ли погибшие и пострадавшие из немецкого внедорожника — не сообщается.