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Общество6 августа 2021 11:44

В Твери введен режим повышенной готовности из-за возможных дождей и гроз

Постановление подписал глава города
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Режим повышенной готовности введен из-за дождей в Твери

Режим повышенной готовности введен из-за дождей в Твери

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Твери с 18:00 вечера 4 августа для органов городского управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление, подписанное главой города Алексеем Огоньковым, опубликовано на сайте администрации.

Режим повышенной готовности введен в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации на территории Твери, связанной с ухудшением погодных условий. На ближайшие дни синоптики прогнозируют сильный дождь, усиление юго-восточного ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

За день может выпасть до 18-19 мм осадков. В начале следующей недели дожди тоже будут, но уже локальные и небольшие.