Вот и лето прошло... На Тверь идут сильные дожди с грозами

В ближайшее время за день может выпадать до 18-19 мм осадков! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Испытание ветром Тверская область прошла. Теперь на прочность нас проверит дождь.

- Череда атмосферных фронтов южных циклонов проходит через регион. Сильного ветра в ближайшие дни не будет, ему на смену спешат обильные осадки, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В субботу тепло, до +28. В воскресенье и начале рабочей недели +25. Ночами +16…+17.

Уик-энд основательно подмочит наше настроение: идут дожди с грозами, очень интенсивные. За день может выпасть до 18-19 мм осадков. В начале следующей недели дожди тоже будут, но уже локальные и небольшие.

Атмосферное давление, которое начало падать в пятницу, в субботу достигнет отметки в 746 мм рт. ст. Но с воскресенья вновь пойдёт в рост и в начале рабочей недели достигнет нормы - 752 мм.

Что до ветра, то он неприятных сюрпризов подкинуть не должен. Все ближайшие дни он будет дуть со скоростью 2-4 м/с. При грозе усилится до 10 м/с.

Что ж, очередное испытание ждёт наши ливнёвки. Не забывайте про зонтики и будьте здоровы!

Кстати, а знаете ли вы, как наглядно можно оценить количество выпавших осадков? Это несложно. Один миллиметр осадков соответствует одному литру воды, вылитому на один квадратный метр.

Если синоптики говорят, что выпадет 19 миллиметров осадков, это означает, что на один квадратный метр земли выльется 19 литров воды (ведро). Умеренный дождик обычно даёт 5-6 миллиметров осадков, сильный - в среднем 15-20 миллиметров, а ливень, способный спровоцировать коммунальные аварии и прочие неприятности, - 30 и более миллиметров.

Собираясь в ближайшие выходные в город, помните: скорее всего, беспрепятственно пройти будет возможно не везде. Не секрет, что при сильном дожде некоторые улицы у нас здорово затапливает. Приготовьте резиновую обувь и философский настрой. Или оставайтесь дома - слушать шум дождя в тепле и уюте.