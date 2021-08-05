В Тверской области дорожают конфеты, молоко и лук

Отчёты об изменении цен на популярные продукты публикуются еженедельно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последнюю неделю (с 27 июля по 02 августа) в магазинах Тверской области больше всего подорожал репчатый лук. Цена на него выросла на 4,84%. За килограмм репчатого лука в магазинах региона сейчас в среднем просят около 32 рублей.

Выросли в цене глазированные шоколадом конфеты - на 3,47%. Килограмм таких сладостей сейчас стоит в среднем 392 рубля.

Третье место по подорожанию за неделю у пастеризованного молока средней жирности (+2,99%). Литр продают по цене около 58 рублей.

Немного прибавили в цене также сосиски и сардельки, стерилизованное молоко, сыр, поваренная соль и гречка.

Подешевели печенье, жирный творог, мороженная рыба и морковь.