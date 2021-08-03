Спасатели МЧС разбирают завалы после урагана в Осташкове и Андреаполе в Тверской области

Спасатели убирают поваленные деревья Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области спасатели ликвидируют последствия разрушительного смерча, который обрушился на Андреаполь и Осташков накануне вечером, 2 августа. Ветер достигал 25 м/с.

Последствия стихии серьезные: поваленные деревья, оборванные линии электропередач, разрушенные дома.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тверской области, в Андреаполе из-за стихии пострадали шесть человек.

В Осташковском городском округе известно о пяти пострадавших.

Комиссию по ликвидации последствий стихии возглавил губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время спасатели проводят подворовые обходы, обеспечивают граждан едой, водой, убирают упавшие деревья и конструкции.

- Для жителей, пострадавших в ходе прохождения грозового фронта, развернут пункт временного размещения. На данный момент в размещении в ПВР никто не нуждается, - уточнили в МЧС.