Уроженка Твери Дарья Клишина не прошла в финал Олимпиады, получив травму

К сожалению, квалификация для нашей землячке закончилась травмой и разочарованием. Фото: VK/ВФЛА /Легкая атлетика России

Сегодня утром, 1 августа, едва успев начать, завершила своё выступление на на Олимпиаде в Токио наша землячка, прыгунья в длину Дарья Клишина. Она выбыла на стадии квалификации. Со стадиона её увезли в инвалидном кресле-каталке.

Дарья с заступом выполнила два первых прыжка, поэтому их результаты были не засчитаны. Выйдя на третий, уже во время разбега почувствовала боль в правой ноге и не смогла прыгнуть. Травма. Что-то с задней поверхностью бедра, судя по всему.

Это очень обидно. Особенно учитывая то, что Дарья преодолевала в этом сезоне отметку в семь метров и могла побороться за медали.

Таким образом, эта Олимпиада для Дарьи, к сожалению, закончена.

Напомним, что на Олимпийские игры в в Токио поехали четверо уроженцев Тверской области.

29 июля одна из них - Василиса Степанова - завоевала серебро в академической гребле. Она сделала это с Еленой Орябинской в гонке в двойках распашных без рулевого.

Теперь осталось поболеть за тверских гребцов-байдарочников Артема Кузахметова и Александра Сергеева. Они в составе экипажа четверки на дистанции 500 метров стартуют в квалификационных заездах 6 августа. В случае успеха их ждут полуфинальные и финальные гонки 7 августа.

СПРАВКА КП

Дарья Клишина, 30 лет, рост 180 см, вес 57 кг.

Родилась в Твери, имеет гражданство России, но сейчас живёт и тренируется в США. Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодёжи 2011 года.