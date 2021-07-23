Жительница Твери оформила займ и отдала мошеннику 1,3 миллиона рублей

Женщину обманул мошенник на 1,3 млн рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В полицию о мошеничестве заявила 41-летняя жительница Твери. Женщина рассказала, что неизвестный обманным путем оформил на неё кредит и похитил 1 292 000 рублей.

Незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка и убедил заявительницу в необхоимости проведения банковских операций по займу и переводу денег. Потерпевшая выполнила все инструкции, а затем связь прервалась.

Злоумышленника разыскивает полиция. Следователем Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".