Игорь Руденя рассказал о ходе газификации в Тверской области

Ключевые направления газификации – юго-запад и северо-восток Тверской области. Фото: ПТО

22 июля губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» (Тверь) рассказал, какие населенные пункты газифицируют в этом году.

Игорь Руденя отметил, что в 2021-м планируется завершить газификацию посёлка Жарковский. Там строятся межпоселковые газопроводы и внутрипоселковые газовые сети.

В Сонковском и Старицком районах, а также в посёлке Молоково и городе Красный Холм работы должны быть закончены в следующем году.

Всего в этом году строительно-монтажные и проектные работы ведутся по 26 объектам со сроками завершения в 2021-2024 годах. Планируется завершить строительство 14 объектов, два из которых в Калининском и Бежецком районе уже сданы, ещё семь находятся в высокой степени готовности.

Также, 10 июля, в день 100-летнего юбилея ветерана Великой Отечественной войны, жительницы Ржева Марии Кузьминой, Игорь Руденя во время телефонного звонка имениннице узнал о том, что ей необходима помощь в газификации дома. По поручению главы региона голубое топливо в рамках существующей программы доведено до участка труженицы тыла.

«Подключение дома планируется завершить в сентябре, чтобы не трогать грядки на огороде по просьбе Марии Карповны, – рассказал Игорь Руденя

Также идет активная работа по обеспечению программы бесплатного подведения газа к границам домовладений.

Создан региональный штаб по вопросам догазификации, сформированы списки. Формируются планы-графики бесплатного подведения газа до границ участков в населённых пунктах, к которым по состоянию на 1 мая этого года был подведен газ.

До 27 июля 2021 года в филиалах «Газпром газораспределение Тверь», органах местного самоуправления жители региона могут подать заявление.