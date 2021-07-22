Игорь Руденя рассказал, что в Тверской области наладят систему обращения с бездомными животными

Региональная власть планирует заняться решением вопроса с бездомными собаками. Фото: ПТО

22 июля вечером в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя рассказал, как в регионе будут решать вопрос с бездомными собаками и кошками.

Сегодня депутаты областного парламента проголосовали, чтобы этим занимались не муниципалитеты, а региональное правительство.

- Сегодня депутаты Заксобрания приняли закон. Он передаёт полномочия по отлову и содержанию бездомных животных с уровня муниципалитетов на региональный уровень. Начиная с завтрашнего дня все полномочия переходят правительству Тверской области. Мы провели консультации с теми людьми, которые профессионально занимаются проблемами размещения бездомных животных, распределением их в семьи, вакцинацией и лечением. Полномочия области – отлов животных. Для частных организаций будут выделены средства. Их будет около четырех в Тверской области, - уточнил глава региона.

Игорь Руденя добавил, что перед выпуском в естественную среду животных из приемников, если их не заберут, будут чипировать.

Губернатор также сообщил, что в Вышнем Волочке, Бежецке и Ржеве построят приюты.

Подробнее о том, что областная власть планирует делать для улучшения ситуации с бездомными животными, читайте здесь.