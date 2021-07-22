Вертолет санавиации Тверской области совершил ночной вылет в Кимры

На вертолете в Тверь доставили ребенка Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

21 июля привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи ребенку из Кимрского района.

В 22:45 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Кимрского района для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента в детскую областную клиническую больницу.

В 00:46 вертолёт Ми-8 МЧС России приземлился на аэродроме Змеево, ребенка передали врачам ДОКБ для прохождения дальнейшего лечения.