В Новинках под Тверью отдыхающие нашли странную инсталляцию

Страшная находка в Новинках Фото: vk.com/zavoljskoe69

Страшную инсталляцию нашли отдыхающие в районе деревни Новинки недалеко от Твери.

На дереве в лесу висел странный "атрибут", представляющий собой палку с импровизированным черепом, внизу приколочена полка и стоят банки с глазами и внутренностями животных.

- Кому принадлежит неизвестно, но жуть от увиденного, ведь в этих банках находятся какие-то внутренности и новорожденные животные. Что это за жертвенник и кто имеет к этому отношение, - недоумевают подписчики группы "Заволжское сельское поселение, Тверь", которые и обнаружили "жертвенник".

Напомним, что в мае в Вышнем Волочке дети набрели на заброшенный дом, в котором нашли трупы замученных собак и кошек, а также сатанинские символы на стенах.