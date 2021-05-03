В Тверской области подростки замучили кошку и котят в заброшенном доме

Местные жители предполагают, что котят замучили подростки-сатанисты Фото: vk.com/tverhelpanimals

Вопиющий случай произошел в Вышнем Волочке Тверской области. Сообщение о том, что в заброшенном доме оказалась жестоко убита кошка с котятатми, появилось в "Инициативной группе по защите животных г.Тверь" в соцсети. Замученных животных нашли дети.

- Сегодня позвонила знакомая и сказала, что её дети принесли домой маленького котенка из заброшенного дома. Дом находится напротив типографии. По рассказу детей, они там часто гуляют, сегодня, когда подходили к дому услышали мяуканье, а когда поднялись, увидели кошку с распоротым животом, рядом с ней лежал первый котенок, он то и плакал, - рассказала в посте местная жительница.

Дети забрали котенка и побежали домой, а когда вернулись, обнаружили в доме ещё двух повешенных котят, один еще был живой. Кошку дети вынесли и засыпали листьями. А котят отдали кормящей кошке, которая находится на передержке у волонтеров.

- Перед тем как дети туда вошли, и обнаружили странную находку, из дома вышла группа подростков. И, судя по тому что два котенка остались живы, поиздевались именно они. Откуда в людях столько жестокости. В голове не укладывается, - пишет автор поста.

Также в доме обнаружена убитая собачка, а на стенах - нарисованные сатанинские надписи и символы.