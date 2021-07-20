В Тверской области заблокированы сайты по продаже поддельных медицинских документов

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Кимрской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты по продаже поддельных медицинских документов без прохождения медицинского осмотра и освидетельствования.

Доступ на Интернет-ресурсы являлся свободным, не требовалось предварительной регистрации и пароля.

С целью пресечения нарушений прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора судом удовлетворены. Исполнение находится на контроле прокуратуры.