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Общество20 июля 2021 17:35

В Тверской области заблокированы сайты по продаже поддельных медицинских документов

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Кимрской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты по продаже поддельных медицинских документов без прохождения медицинского осмотра и освидетельствования.

Доступ на Интернет-ресурсы являлся свободным, не требовалось предварительной регистрации и пароля.

С целью пресечения нарушений прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора судом удовлетворены. Исполнение находится на контроле прокуратуры.