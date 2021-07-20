После реставрации освятили крест Калязинской колокольни в Тверской области

В Калязин после реставрации вернулся крест Колокольни Николаевского собора Фото: пресс-служба администрации Калязинского района

16 июля в Калязин после реставрации вернулся крест колокольни Николаевского собора.

Крест реставрировали мастера из Московской области. При его демонтаже было видно, что крест и яблоко частично утратили своё покрытие и блеск, часть проржавела, а в некоторых местах были прострелы от оружия и оскверняющие надписи.

Реставраторы вернули кресту первозданный вид: очистили поверхность, загрунтовали и покрыли сусальным золотом, восстановили утраченные детали и элементы. На нем сохранились важные исторические надписи о людях, которые участвовали в изготовлении и установке.

Чин церковного освящения креста прошел на Монастырском острове. Освящение, по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, провел настоятель архиерейского подворья церкви в честь Введения Божией Матери во храм, ответственный за проведение хозяйственно-строительных работ по восстановлению Свято-Троицкого монастыря на Монастырских островах в Калязине, иеромонах Амвросий Желябовский.

После работ по монтажу кровли и шпиля крест будет установлен на колокольню.