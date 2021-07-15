В Калязине Тверской области продолжается реконструкция колокольни Николаевского собора

В Калязине продолжается реконструкция колокольни Николаевского собора Фото: vk.com/id528759846/Александр Дмитриев

В Калязине продолжается реставрация колокольни Николаевского собора. Работу выполняет подрядная организация ООО "Равелин" из Москвы.

В настоящее время ведутся работы по оштукатуриванию верхних ярусов памятника. Рабочие наносят слой реставрационно-штукатурного раствора, а затем приступят к покраске фасадов. Продолжается цементация фундаментов, под водой ведется прокладка электрических сетей.

Крест, снятый с колокольни, отправлен на реставрацию в мастерскую в Истринского района Московской области. И крест, и яблоко частично утратили своё покрытие и блеск, часть проржавела, а в некоторых местах были даже прострелы от оружия.

- Специалисты уже провели работы по очистке, реставрации поверхности, грунтовке и золочению сусальным золотом, восстановили утраченные детали и элементы, украшающие крест. В ближайшие дни планируется провести чин церковного освящения креста, и после работ по монтажу кровли шпиля крест будет установлен на колокольню, - сообщили в пресс-службе администрации Калязинского района.

На реставрации находится и большой циферблат, от которого практически ничего кроме основы не осталось.

Все элементы будут восстановлены в превозданном виде и установлены на колокольне.