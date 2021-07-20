Роддом №2 в Твери закрыли под ковидный госпиталь

В Тверской области развернута 1861 койка для больных коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Родильный дом №2 во Дворе Пролетарки в Твери закрыт под ковидный госпиталь. Об этом сообщило руководство медучреждения в официальной группе в соцсети. - В связи с текущей эпидемиологической обстановкой на территории Тверской области наш роддом закрылся под госпиталь на неопределённый срок, - написано в сообщении.

Женщины, которые стоят на учёте по беременности в женской консультации №2 будут направлены в другие роддома города.

О возобновлении работы роддома в штатном режиме будет сообщено дополнительно.

Пока рожениц принимает роддом №1 в "Южном" и Перинатальный центр Твери, с 26 июля откроется роддом №5 (сейчас он закрыт на мойку).

Всего, в Тверской области для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернута 1861 инфекционная койка: в Областной клинической больнице, Областном клиническом лечебно-диагностической центре, горбольницах №1 и №6, Конаковской, Нелидовской, Кашинской, Вышневолоцкой, Зубцовской и Кимрской ЦРБ, МЧС №141 в Удомле, ДОКБ.

Инфекционные койки также созданы в областном родильном доме и родильном отделении Вышневолоцкой ЦРБ.