В Тверской области от коронавируса привились 271 907 человек

В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Всего привито 271 907 человек, 19 июля вакцину получили 3642 человека.

Накануне в регион поступило 34 283 дозы вакцины от коронавируса, в ближайшее время запланирована поставка еще 34 650 доз.

Привиться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru.

По данным на 20 июля, в Тверской области за сутки лабораторно подтверждено 270 новых случаев. Всего с начала пандемии выявлено 50 763 случая заболевания.