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Общество19 июля 2021 15:46

Аделина Секержицкая представляет Тверь на конкурсе "Мисс туризм России 2021"

Соревнование проходит в Чебоксарах
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Аделина Секержицкая представит на конкурсе Тверскую область Фото: Евгения Акмаева

Аделина Секержицкая представит на конкурсе Тверскую область Фото: Евгения Акмаева

В Чебоксарах стартует Всероссийский конкурс красоты "Мисс Туризм России 2021". Представлять Верхневолжье поехала первая вице мисс Тверь 2021 16-летняя Аделина Секержицкая.

На конкурсе участниц ждут промежуточные этапы: Мисс Талант, Мисс Бикини, Лучший Национальный костюм.

Финал пройдёт 24 июля.

В рамках конкурса объявлено голосование на "Мисс Зрительских Симпатий".

Проголосовать и поддержать понравившуюся участницу может каждый!