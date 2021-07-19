Аделина Секержицкая представляет Тверь на конкурсе "Мисс туризм России 2021"

Аделина Секержицкая представит на конкурсе Тверскую область Фото: Евгения Акмаева

В Чебоксарах стартует Всероссийский конкурс красоты "Мисс Туризм России 2021". Представлять Верхневолжье поехала первая вице мисс Тверь 2021 16-летняя Аделина Секержицкая.

На конкурсе участниц ждут промежуточные этапы: Мисс Талант, Мисс Бикини, Лучший Национальный костюм.

Финал пройдёт 24 июля.

В рамках конкурса объявлено голосование на "Мисс Зрительских Симпатий".

Проголосовать и поддержать понравившуюся участницу может каждый!