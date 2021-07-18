В Твери отмечает 90-летие участник Великой Отечественной войны Борис Воробьёв

Борич Воробьёв Фото: ПТО

18 июля исполнилось 90-лет участнику Великой Отечественной войны, тверитянину Борису Ивановичу Воробьёву. Со словами благодарности к нему обратился губернатор Игорь Руденя.

- Вы начали войну с освобождения родного Верхневолжья и сделали всё от Вас зависящее, чтобы приблизить заветный День Победы. Ваш пример мужества и героизма, преданности Отечеству вдохновляет жителей Тверской области на новые достижения во благо нашей Родины. Желаю Вам крепкого здоровья и всего самого доброго, - сказано в обращении Игоря Рудени.

Борис Иванович родился в Ржеве. В августе 1942 года немцы конвоировали подростка в Сычевку Смоленской области. После ее освобождения в 1943 году мальчишка с советской армией вернулся в родной Ржев, где шли ожесточенные бои. По сути он стал сыном полка. его приняли в одну из дивизий.

Среди наград ветерана – орден «Отечественной войны» II степени, медаль «За трудовую доблесть».

После войны Борис Иванович служил на флоте, затем работал на предприятиях сферы строительства.

Борис Воробьев как почетный гость присутствовал на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату в 2020 году.

В том же 2020-м Указом Президента РФ Борис Иванович был награжден Орденом Почета.