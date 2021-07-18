ФК "Тверь" сыграет первый матч нового сезона в родном городе с клубом "Красава"

ФК "Тверь" сыграет первый матч нового сезона. Фото: ФК "Тверь".

Сегодня, 18 июля, в 18:00 на стадионе "Юность" в столице Верхневолжья футбольная команда "Тверь" сыграет первый матч нового, второго для себя сезона в Олимп-Первенстве России среди клубов второго дивизиона ФНЛ. Соперником наших ребят станет дебютант лиги - ФК "Красава".

Этот клуб - новичок в российском профессиональном футболе. Он основан популярным блогером и экс-футболистом Евгением Савиным.

Напомним, что в своем дебютном сезоне во второй лиге ФНЛ новая тверская команда "Тверь" сумела занять третье место. При этом клуб набрал столько равное количество очков со ставшим вторым дублем питерского "Зенита". "Тверь" получила бронзу из-за отрицательного баланса во встречах с командой с берегов Невы.

При этом главный тренер тверской команды Вадим Гаранин был признан лучшим тренером сезона в группе 2 ПФЛ.

Медали тверским футболистам были вручены 14 июля. На церемонию награждения приехал губернатор Игорь Руденя.

В короткое межсезонье наша команда провела три встречи. «Тверь» одержала две победы над представителями второго дивизиона – «Олимпом-Долгопрудным-2» (4:0) и «Амкаром» (2:1), а также сыграла вничью 2:2 с командой «Енисей» из Футбольной национальной лиги.

Посмотреть матч с "Красавой" можно не только на стадионе, здесь будет организована онлайн-трансляция.

Что ж, удачи в первом матче нового сезона, "Тверь".