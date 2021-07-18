На 18 июля в Тверской области ещё 268 человек заразились коронавирусом

В регионе вновь выявлено свыше 260 заболевших коронавирусом за сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный оперштаб опубликовал свежую статистику коронавируса в Тверской области на 18 июля 2021 года. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 50 224 случаев заражения (+268 за сутки).

Выздоровели 42 994 пациента (+ 79 за сутки).

Умерли 1275 человек (за последние сутки смертей не зафиксировано).

На изоляции на сегодняшний день остаются 5955 больных (+189 за сутки).

Единственным вариантом прекратить нарастание числа заражённых медики называют вакцинацию. Её сегодня можно пройти в 56 пунктах, располагающихся в медучреждениях Твери и региона, а также в торговых центрах областной столице и Тверском государственно цирке.

За последние сутки прививку получили 1235 человек, всего в регионе вакцинировались 267 456 граждан.

Читайте подробнее, где и как получить прививку от коронавируса в Твери и районах Тверской области.