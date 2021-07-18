В Тверской области ожидается гроза и ливни с градом

В регионе ожидаются грозы с ливнями. Фото: "КП" Архив

Тверской гидрометцентр предупредил, что сегодня, 18 июля, в регионе ожидается гроза, ливневой дождь, град, а также усиление ветра с отдельными порывами 12-17 м/с. Возможно, дождь освежит и Тверь, которая сегодня празднует День города.

В связи с данным прогнозом Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает:

- будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;

- владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока;

- используйте средства индивидуальной защиты: зонт, плащ, сапоги;

МЧС отдельно обращается к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других машин.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в «Единую службу спасения» по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

Напомним, что вчера в связи с непогодой Гидрометцентр России объявил из-за грозы в регионе «жёлтый» уровень опасности.