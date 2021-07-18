Губернатор обратился к жителям Твери в День города

Сегодня в Твери празднуют День города. Фото: туристический портал Тверской области

18 июля Тверь отмечает 886-летие, а православные верующие - день Собора Тверских святых. К горожанам обратился губернатор Игорь Руденя.

- Мы гордимся многовековой историей нашего древнего города, его выдающимся вкладом в становление и укрепление российской государственности, в формирование великой духовной силы, патриотических и ратных традиций русского народа. Во все времена с Тверью были связаны имена выдающихся государственных и общественных деятелей, воинов, духовных подвижников, ученых, врачей, педагогов, представителей культуры, искусства и спорта. Это люди, которые всегда жили по заветам святого благоверного князя Михаила Тверского: были безгранично преданы Отчизне, неразрывно соединяли свою жизнь с судьбой нашего народа, - отметил Игорь Руденя.

Губернатор также поблагодарил тверских ветеранов войны и труда за то, что отстояли Родину, восстановили город, заложили основу для его развития на многие годы вперед.

Программу праздника смотрите здесь.