Жителей Твери приглашают на дискотеку под открытым небом в Горсад

Дискотеку перед главной эстрадой сада проведёт «Танцевальная Мастерская «Мансарда». Фото: Евгения ГУСЕВА

В Городском саду Твери состоится дискотека под открытым небом. Потанцевать (конечно, на достаточном удалении друг от друга -не забывайте о коронавирусе!), можно будет уже сегодня вечером, в 19:00.

Дискотеку перед главной эстрадой сада проведёт «Танцевальная Мастерская «Мансарда». Open air продлится до 23:00.

Напомним, в эти выходные Тверь празднует День города. Основные мероприятия запланированы на 18 июля. Там же, на эстраде Горсада, в полдень воскресенья состоится концерт Муниципального оркестра русских народных инструментов имени Андреева.