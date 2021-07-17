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Общество17 июля 2021 16:28

Жителей Твери приглашают на дискотеку под открытым небом в Горсад

Танцевать будут перед эстрадой городского сада
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Дискотеку перед главной эстрадой сада проведёт «Танцевальная Мастерская «Мансарда».

Дискотеку перед главной эстрадой сада проведёт «Танцевальная Мастерская «Мансарда».

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Городском саду Твери состоится дискотека под открытым небом. Потанцевать (конечно, на достаточном удалении друг от друга -не забывайте о коронавирусе!), можно будет уже сегодня вечером, в 19:00.

Дискотеку перед главной эстрадой сада проведёт «Танцевальная Мастерская «Мансарда». Open air продлится до 23:00.

Напомним, в эти выходные Тверь празднует День города. Основные мероприятия запланированы на 18 июля. Там же, на эстраде Горсада, в полдень воскресенья состоится концерт Муниципального оркестра русских народных инструментов имени Андреева.