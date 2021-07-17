ЗАТО Озёрный Тверской области празднует День муниципального образования и День Дивизии

На его территории располагается 7-я ракетная гвардейская дивизия РВСН. Фото: ПТО

17 июля в ЗАТО Озёрный Тверской области праздник - посёлок отмечает отмечает День муниципального образования и День дивизии.

Озёрный, носивший ранее имя Бологое-4, был основан в 1972 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 ноября 1972 года, как закрытый военный городок. На его территории располагается 7-я ракетная гвардейская дивизия РВСН - это градообразующий объект. Площадь ЗАТО Озёрный составляет 232,44 квадратных километра.

«Развитие вашего муниципального образования неотделимо от истории одного из старейших ракетных соединений нашей страны – прославленной 7-й гвардейской Режицкой Краснознаменной ракетной дивизии. Дивизия сохранила воинские традиции и память о боевых заслугах поколения победителей», – отметил в приветственном адресе губернатор Игорь Руденя..