Посёлок Рамешки Тверской области празднует 470-летие

Жители Рамешек внесли большой вклад в борьбу с захватчиками. Фото: ПТО

17 июля 2021 года Рамешкам исполняется 470 лет, а Рамешковскому району – 92 года.

Первое упоминание о Рамешках датируется 1551 годом. Тогда Иван Грозный подтвердил права Троице-Сергиева монастыря на владение населённым пунктом. Село существовало как монастырское до 1764 года.

В 1929 году Рамешки, тогда всё ещё в статусе села, становятся центром Рамешковского района. В военные годы жители Рамешек участвовали в строительстве оборонительных сооружений в Селижарове и под Тверью (Калинином). В 1941-1942 годах в Рамешках находился военный госпиталь.

«И сегодня жители муниципального образования известны трудолюбием, широтой души и гостеприимством», - отметил губернатор Игорь Руденя.

Современный статус посёлка городского типа Рамешки получили в 1979 году.