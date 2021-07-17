Гроза с ливнем и градом надвигается на Тверскую область

Аномальная жара скоро покинет Тверскую область. Фото: Михаил ФРОЛОВ

17 июля в некоторых районах Тверской области возможны грозы с ливневыми дождями, градом и порывистым ветром до 17 метров в секунду. Об этом утром в субботу предупредил региональный главк МЧС со ссылкой на тверской гидрометцентр.

Во время грозы следует соблюдать меры безопасности: по возможности не покидать дом, а в случае, если гроза застала вас на улице, постараться укрыться в ближайшем магазине, тоннельном пешеходном переходе или подъезде дома.

Не прячьтесь от грозы под навесными козырьками, остановочными павильонами и другими конструкциями, части которых может сорвать ветер. Избегайте находиться на большом открытом пространстве. Не укрывайтесь под одиноко стоящими деревьями. Не используйте мобильный телефон.

Напомним, аномальная жара скоро покинет Тверскую область. Рядом с нашим регионом проходит холодный атмосферный фронт, который должен принести похолодание до +23...+25 градусов (дневной максимум) и осадки. Перемена погоды ожидается уже понедельник.