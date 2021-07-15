Аномальная жара покинет Тверь в понедельник

В начале рабочей недели мы вернёмся к климатической норме, будет даже чуть свежее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если нынешним летом вы ещё не успели достаточно насладиться солнцем и загаром, советуем отправиться принимать солнечные ванны в выходные.

- Конец недели ещё жаркий, днём +30. В субботу вероятны кратковременные послеполуденные грозы, но они будут локальными. В воскресенье осадков не ожидается, - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Вечера и ночи идеальны для прогулок - на небе будут облака, которые не дадут уйти теплу. Но уже в понедельник погода изменит характер.

- К нам подойдёт холодный атмосферный фронт. В понедельник днём +25, прольются дожди. Ветер, которого до этого почти не было, усилится до пяти метров в секунду. Во вторник и среду преимущественно без осадков, +23. Ночи станут прохладнее: +15, - предупреждает Наталья Сердитова.

В начале рабочей недели мы вернёмся к климатической норме, будет даже чуть свежее. Сколько продлится прохлада, пока сказать сложно, но такая передышка нашим изнурённым зноем организмам точно не помешает!

Кстати, если вы заботитесь о своём здоровье и верите в силу фитотерапии, не пропустите время сбора лекарственных трав. Многие из них заготавливают как раз в середине и второй половине июля. Собираем ромашку, тысячелистник, мяту, душицу, зубровку, зверобой, череду, пастушью сумку, календулу. Если плоды созрели, можно заготовить бузину, черёмуху, малину, иргу.

Собирать травы и плоды для заготовок лучше в сухую погоду с утра - до 11 часов. Сорванные растения складывайте в хорошо продуваемую тару: корзину или холщёвую сумку.

Сушить целебные растения следует в проветриваемом и сухом помещении. Если влажность воздуха не высока, можно разложить растения и на улице, но только не под солнечными лучами.

Хранить это богатство тоже следует в сухости. Упакуйте растения в плотный бумажный пакет. Подойдут также деревянные, керамические и стеклянные (из тёмного стекла) ёмкости с плотно закрывающейся крышкой. Будьте здоровы!