Сон водителя за рулём стал причиной смертельного ДТП в Тверской области

Водитель иномарки уснул и врезался в столб Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло рано утром, 15 июля, на 255 км трассы М-10 "Россия" в Торжокском районе.

63-летний водитель автомобиля "HAVAL H6", не пристегнутый ремнем безопасности, при движении в сторону Санкт-Петербурга, уснул за рулем и врезался в столб.

В результате ДТП 49-летняя женщина-пассажир, не пристегнутая ремнем безопасности, погибла на месте происшествия.

Водитель с травмами осмотрен на месте, после оказания медицинской помощи отпущен.