В Твери на проспекте Победы за месяц должны прочистить ливнёвки

Недавнее затопление на проспекте Победы. Фото: VK/"Подслушано у водителей. Тверь"/Александр Ольховиков

15 июля губернатор Тверской области в прямом телеэфире ответил на вопрос жителя Твери о периодическом затоплении проспекта Победы после ливней из-за проблем с ливнёвками.

Игорь Руденя сообщил, до 1 августа администрация города обязана подготовить проектные решения по улучшению состояния ливневой канализации. При этом в течение месяца должны быть прочищены ливнёвки, из-за засора которых возникают подтопления.

- И сейчас посмотрим дополнительно по документам, которые готовят «Водоканал» и «Тверская генерация», что у нас есть из проектных документов по проспекту Победы. Поэтому в течение месяца эта проблема, надеюсь, будет решена, - резюмировал Игорь Руденя.