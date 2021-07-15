Премьер-министр России обещал помочь с восстановлением Речного вокзала в Твери

Так Речной вокзал выглядел в августе 2017 года после обрушения части здания. Фото: Василий ХОДАРЕВ

15 июля губернатор Игорь Руденя в вечернем прямом эфире на телеканале "Россия 24" (Тверь) рассказал о некоторых деталях того, что осталось за кадром во время посещения Твери Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В частности, глава региона отметил, что премьер обещал помочь с улаживанием всех формальностей для начала ремонта Речного вокзала в Твери.

Игорь Руденя сказал, что приступить к ремонту мешает статус объекта и регион уже два года ведет согласования с Минкультом РФ.

- Уже и деньги есть на восстановление, уже и предпроектные работы все сделали, но с учетом того. что это памятник архитектуры, не так просто у нему подойти, - отметил губернатор. - Михаил Владимирович обещал помочь.

Игорь Руденя уточнил, что областные власти хотят восстановить и Речной вокзал, и в тоже время оставить место для исторических изысканий и восстановления Отроч монастыря.

СПРАВКА КП

Здание Речного вокзала частично обрушилось в августе 2017 года. Здание было построено в 1937 году.

Отроч Успенский монастырь - православный монастырь в Твери, располагался примерно на той же территории, где стоит Речной вокзал. Обитель была основана в середине XIII века. . В 1930-е годы все монастырские постройки кроме собора были уничтожены.