В ближайшие часы в Тверской области обещают грозу

Жителей Тверской области предупредили об ухудшении погоды Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ГУ МЧС России по Тверской области сообщает, что в ближайшие часы, с сохранением до конца суток 15 июля, в отдельных районах Тверской области ожидается гроза, ливневой дождь, град, усиление ветра отдельными порывами 13-18 м/с.

Жителей и гостей Тверской области МЧС просит ограничить выход из зданий, не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Соблюдайте правила дорожного движения. Будьте внимательны и осторожны!