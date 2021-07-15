Лучше западных аналогов: В Тверской области создали мощную каналопромывочную машину

Вместимость комбинированной каналопромывочной машины – 8 кубов для ила, 10 кубов для воды или 18 кубов воды одновременно, там установлены мощные насосы, а длина каналопромывочного рукава составляет до 220 метров. Фото: ПТО/коллаж

Пресс-служба областного правительства сообщила, что компания «ТверьКомМаш» создала уникальную каналопромывочную машину, которая превосходит по своим характеристикам аналоги от финских, датских и немецких производителей. Она прочищает канализационные трубы большого диаметра, устраняет все засоры. Таким образом, тверское предприятия внесло вклад в дело импортозамещения. Теперь городские хозяйства могут спокойно закупать отечественную каналопромывочную машину.

И уже закупают. Первые машины уже поступили в продажу в России и за рубежом. Тверские коммунальные службы также рассматривают вариант покупки этого агрегата.

Что интересно, новая каналопромывочная машина на 30-40% дешевле зарубежных аналогов, её можно устанавливать на КАМАЗ нового модельного ряда. Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал – у тверских производителей большой потенциал для производства конкурентоспособной продукции.