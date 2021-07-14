В Тверской области составлены списки граждан на диспансеризацию после коронавируса

В первую очередь в списки людей на диспансеризацию включены граждане, которые перенесли ковид в средней или тяжелой форме, а также пациенты с хроническими заболеваниями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России по инициативе Президента Владимира Путина запланирована к реализации программа диспансеризации для людей, переболевших коронавирусом. 14 июля на заседании областной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени были вопросы её организации в Верхневолжье.

Пресс-служба областного правительства сообщает, что Тверским фондом обязательного медицинского страхования уже сформированы списки жителей региона, которые пройдут углублённую диспансеризацию. В первую очередь это люди, которые перенесли заболевание в средней или тяжелой форме, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

Всего на диспансеризацию перенесших COVID-19 граждан Тверской области предусмотрено 37,4 млн рублей федеральных средств.

Процесс будет организован в два этапа. На первом запланирован осмотр врачом-терпевтом, общий и биохимический анализ крови, измерение сатурации, тест с ходьбой и другие исследования. На втором - дополнительное обследование, включая эхокардиографию и КТ.

В итоге пациент получит рекомендации от врача.