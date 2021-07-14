Владимир Васильев и Юлия Саранова представили в избирком Тверской области документы на регистрацию в качестве кандидатов в депутаты Госдумы

Владимир Васильев и Юлия Саранова в избиркоме. Фото: ПТО

14 июля советник Президента России Владимир Васильев и директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова представили в избирательную комиссию Тверской области документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы РФ по одномандатным округам.

Советник Президента России подчеркнул значимость работы в команде, которая в Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени взяла на себя ответственность и смогла добиться значимых результатов в укреплении экономики, в том числе, в развитии крупных производств, внедрении новой модели пассажирских перевозок.

По словам Юлии Сарановой, для нее большая честь быть частью этой команды.

Выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, губернатора Тверской области и депутатов регионального Законодательного Собрания состоятся 19 сентября 2021 года.

В Тверской области продолжается выдвижение кандидатов на выборы 19 сентября.

Помимо «Единой России» своих кандидатов выдвинули или планируют выдвинуть региональные отделения политических партий, осуществляющих деятельность на территории региона: КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Родина,партия Роста, Новые люди, Коммунисты России, Партия пенсионеров за социальную справедливость, Яблоко.

С полным списком зарегистрированных кандидатов можно ознакомится на сайте Избирательной комиссии Тверской области.