Песчаный вихрь удивил отдыхающих на карьерах в Твери

Песчаный вихрь на карьерах в Твери Фото: VK/News 69/Елена Курашова

Жители Твери 13 июля сняли на видео необычное для нашей местности явление - песчаный вихрь. Его заметили отдыхающие на карьерах в Константиновке.

Столб прогретого песка, закручиваясь, поднимался высоко в воздух. Аналогичный смерч в тот же день видели прохожие на проспекте николая Корыткова на Пролетарке.

Песчаный вихрь - это атмосфрное явление, представляющее собой вихревое движение воздуха. Возникает у поверхности земли днём в малооблачную жаркую погоду, когда поверхность песка сильно нагревается от солнца.

Высота вихря составляет обычно 10-20 метров и выше, длится явление от нескольких секунд до 1-2 минут. Вихрь поднимает с поверхности пыль, песок и мелкие камушки и может разносить их на несколько метров.