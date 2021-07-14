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Общество14 июля 2021 15:08

Песчаный вихрь удивил отдыхающих на карьерах в Твери

Явление возникло из-за перегрева песка
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Песчаный вихрь на карьерах в Твери Фото: VK/News 69/Елена Курашова

Песчаный вихрь на карьерах в Твери Фото: VK/News 69/Елена Курашова

Жители Твери 13 июля сняли на видео необычное для нашей местности явление - песчаный вихрь. Его заметили отдыхающие на карьерах в Константиновке.

Столб прогретого песка, закручиваясь, поднимался высоко в воздух. Аналогичный смерч в тот же день видели прохожие на проспекте николая Корыткова на Пролетарке.

Песчаный вихрь - это атмосфрное явление, представляющее собой вихревое движение воздуха. Возникает у поверхности земли днём в малооблачную жаркую погоду, когда поверхность песка сильно нагревается от солнца.

Высота вихря составляет обычно 10-20 метров и выше, длится явление от нескольких секунд до 1-2 минут. Вихрь поднимает с поверхности пыль, песок и мелкие камушки и может разносить их на несколько метров.

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Песчаный смерч на пляже в Твери
Песчаный смерч на пляже в Твери