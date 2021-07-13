В Тверской области назвали победителя конкурса «Откровенно о семейном счастье»

Семья Швецовых из Сандова. Фото: VK/Тверская семья

В областном конкурсе «Откровенно о семейном счастье» приняли участие 53 семьи. В финал вышли 10 супружеских пар с детьми. Как сообщило правительство региона, тройку победителей выбирали «народным голосованием».

Конкурс был объявлен в День семьи, любви и верности. По этому случаю губернатор Игорь Руденя отметил, что «в крепких семьях растут счастливые дети, формируется основа уверенного будущего России».

Итак, в этом году победителем стала семья Швецовых из поселка Сандово, в которой воспитывается восемь детей. За нее проголосовали 1048 человек. Второе место – у семьи Бельских из города Кимры (899 голосов). Третье – у семьи Ежовых из Бежецка (849 человек).

С рассказами всех финалистов конкурса секретах семейного счастья можно познакомиться здесь.

СПРАВКА КП

Конкурс «Откровенно о семейном счастье» призван пропагандировать традиционные семейные ценности. Впервые он прошел в регионе в 2020 году.