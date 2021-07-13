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Происшествия13 июля 2021 9:47

Кости жительницы Весьегонска нашли в лесах Тверской области

Женщина пропала в октябре 2020 года
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области нашли кости пропавшей женщины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области нашли кости пропавшей женщины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В лесах Весьегонского муниципального округа обнаружены костные останки человека, принадлежащие женщине.

По предварительным данным установлено, что останки принадлежат жительнице Весьегонска 1933 года рождения. 24 октября 2020 года женщина ушла из дома ипропала.

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка. Следователем Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства и причина смерти женщины, назначены судебные экспертизы.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.