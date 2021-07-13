Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 13 июля посетит Тверь с рабочим визитом

Михаил Мишустин во время интервью "Комсомольской правде", ноябрь 2018 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

13 июля Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит Тверскую область в рамках рабочей поездки. Как сообщает пресс-служба кабмина РФ, Мишустин посетит ряд промышленных объектов Твери.

«Вместе с губернатором Игорем Руденей он посетит Тверской вагоностроительный завод и промышленный технопарк «КСК», - уточняют цели визита в пресс-службе правительства Тверской области.

В мероприятиях рабочей поездки примут участие Министр транспорта РФ Виталий Савельев и Министр финансов РФ Антон Силуанов.

Программой визита предусмотрена двусторонняя встреча председателя Правительства РФ с губернатором Тверской области.

Напомним, глава кабмина ранее уже бывал в Твери, причём относительно недавно. В конце декабря 2020 года он приехал в гости к 5-летней тверичанке Наде Столпник и подарил ей синтезатор. Именно её открытку с новогодним желанием премьер снял с "ёлки желаний".

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