Днем, 30 декабря, Тверь с визитом посетил премьер-министр Михаил Мишустин. Поездка оказалась не деловой. В столицу Верхневолжья Михаил Мишустин приехал, чтобы поздравить с Новым годом и вручить подарок пятилетней Наде Столпник. Именно её открытку с новогодним желанием премьер снял с \\"ёлки желаний\\" 24 декабря.Накануне у Нади был день рождения – ей исполнилось пять лет. Глава Правительства подарил малышке конфеты и куклу. Надя решила назвать её Ксюшей. Сообщает сайт Правительства РФ.А на Новый год, как и обещал, Михаил Мишустин вручил Наде синтезатор и сыграл несколько детских песенок.За чашкой чая с конфетами девочка рассказала, что мечтает пойти учиться в музыкальную школу и играть на фортепиано.