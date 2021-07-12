Мифы и реальность о коронавирусе и вакцинации: На круглом столе в Твери медики ответили на волнующие людей вопросы

Спикеры: Наталья Соколова и Александр Раздорский. Фото: Виктория ТУШКОВА

В конференции приняли участие тверские специалисты-медики, общественники, журналисты и просто неравнодушные и интересующиеся нашей дальнейшей судьбой люди.

Слово держали врачи: главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области Александр Раздорский, заведующий отделением реанимации областной клинической больницы Максим Петрушин и советник губернатора Тверской области, доктор медицинских наук Наталья Соколова.

В условиях пандемии мы живём уже полтора года. Но до сих пор далеко не все понимают, что такое коронавирус, насколько он опасен и как необходимо сегодня соблюдать строжайшие меры предосторожности и, конечно, вакцинироваться. Именно вакцинация и стала главной темой конференции.

Массовая вакцинация – единственный выход, который видит современная наука в борьбе с новой инфекцией. Лечения коронавируса сегодня нет: когда человек заразился, всё, что может делать медицина – лишь стараться купировать последствия болезни и поддерживать силы организма в борьбе с вирусом. Увы, но случается, что это становится попыткой «догнать уходящий поезд».

- Благодаря вакцинации, коронавирус медленно, но верно переходит в разряд управляемых инфекций, - обнадёжил Александр Раздорский. – Вакцинация – не чья-то прихоть. Это необходимость. Особенно сегодня , когда темпы прироста заболеваемости в нашем регионе составляют более 2% за неделю.

Отдельно специалисты отметили, что быстрой и доступной простому обывателю диагностики «силы иммунитета», получаемого после прививки, нет. Такие ответы могут дать только сложные научные исследования. Которые, кстати, уже подтвердили эффективность российских вакцин. А платные лабораторные тесты на антитела разработаны отнюдь не для диагностики приобретённого иммунитета, а потому не могут дать никакой информации об «успешности вакцинации».

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