Акция по снижению детского травматизма на дорогах «Твой ход! Пешеход» стартовала в Тверской области

Акция направлена на профилактику травматизма и гибели детей на дорогах, а также на повышение безопасности дорожного движения. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Твой ход! Пешеход» - так называется социальная акция, направленная на профилактику травматизма и гибели детей на дорогах, а также на повышение общей безопасности дорожного движения. К проекту присоединилась и Тверская область.

По информации областного Правительства, в регионе будкт организовано около 180 профилактических мероприятий: семинаров, интерактивных лекций, консультаций. Их будут проводить в местах наибольшего скопления людей – на остановках, около пешеходных "зебр", в парках, школах, учреждениях здравоохранения, торгово-развлекательных центрах, автошколах и на заправочных станциях.

Одно из мероприятий уже состоялось в торжокской школе №6. С детьми работала команда педагогов и аниматоров на автомобиле с обучающим оборудованием. Среди прочего ребятам напомнили о правилах безопасного катания на гироскутере и самокате.

Напомним, как уже писала "КП"-Тверь", за полгода на территории Тверской области произошло 80 ДТП с участием детей. В них погибли двое детей и травмированы 83 ребёнка.