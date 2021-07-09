«Виновато равнодушие взрослых»: Сотрудник Госавтоинспекции из Твери рассказал, как снизить травматизм и гибель детей на дорогах

Лучший пример для ребёнка - пример, подаваемый его родителями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В подавляющем большинстве трагедий с детьми на дорогах виноваты взрослые - поспорить с этим сложно. Не уследили, не объяснили, не показали на собственном примере или просто прошли мимо опасной ситуации.

Что необходимо сделать, чтобы избежать травматизма и гибели детей на дорогах, «КП»-Тверь» рассказал начальник отдела Управления ГИБДД по Тверской области Павел Власов.

Два погибших и 83 раненых ребёнка

За полгода на территории Тверской области произошло 80 ДТП с участием детей. В них погибли двое детей и травмированы 83 ребёнка. Весной и летом аварийность с участием детей традиционно растёт. Ребята уходят на каникулы, и многие из них становятся предоставленными самим себе. Но иногда трагедии происходят при участии родителей.

- По статистике, около 50-60% детей, получающих травмы в ДТП, являются пассажирами авто. Часто именно взрослые не понимают опасности ситуации. До сих пор не все осознают необходимость детских удерживающих устройств, - говорит Павел Власов.

При этом исследования показывают, что грамотное использование детского кресла снижает смертность детей на дороге на 60% - согласитесь, это серьёзный показатель.

- Когда вы едете с ребёнком, вы сознательно должны купировать риски: как минимум снижать скорость движения, увеличивать интервал до впередиидущей машины, вести себя максимально осторожно и стараться не перевозить детей в тёмное время суток, особенно по дорогам вне населённых пунктов, - советует Павел Власов. - Это банально, но работает. В случае опасной ситуации у вас будет больше времени, чтобы среагировать.

Графика: ПТО

Рассказать, убедить, показать на личном примере

- Из двух погибших в этом году детей один был пассажиром машины. А второй ребёнок, девочка, погибла, когда побежала через дорогу. Всё произошло на глазах у родителей, - рассказывает Павел Власов.

Профилактика гибели и травмирования детей на дорогах - задача всего общества. Но в первую очередь это касается не школы и даже не сотрудников Госавтоинспекции.

- Самосознание ребёнка, его чувство ответственности формируется взрослым, - убеждён Павел Власов. - Если родители ежедневно не объясняют ребёнку правила поведения на дороге, правила поведения на улице и в принципе общие правила поведения, у ребёнка в голове ничего не отложится. И одними руками Госавтоинспекции и школы проблему не решить.

Попустительство ведёт к трагедиям

Ещё одна большая проблема - травматизм и гибель юных водителей мототехники.

- Ребёнку можно купить мопед или мотоцикл только при наличии у него водительского удостоверения. Права на управление лёгким мотоциклом можно получить лишь с 16 лет, - напоминает Павел Власов.

Находясь на отдыхе в деревне, ребёнок может подремонтировать старый дедушкин мопед и отправиться кататься. В том числе без спроса. В прошлом году трое подростков погибли, катаясь на мопеде в тёмное время суток.

- Эти дети ездили гулять на определённую площадку. И все об этом знали. Если бы взрослые это пресекли, беды удалось бы избежать, - считает Павел Власов. - Не проходите мимо, если ребёнок подвергает себя опасности. Позвоните в ГИБДД, сообщите об увиденном.

С безразличием, ставящим под угрозу детей, сотрудники Госавтоинспекции сталкиваются регулярно:

- Около месяца назад в одном из районов области мы задержали нескольких несовершеннолетних, управляющих мотоциклом без прав. Оказалось, они постоянно ездят на этом мотоцикле в учебное учреждение. Взрослые - учителя, родители одноклассников - не могли не видеть этого. Но никто нам не сообщил.

Графика: ПТО

Новые времена - новые опасности

Шустрая стайка подростков на электросамокатах вылетает на одну из главных дорог Твери. Прямо навстречу движению. Такую картину наблюдал автор этой статьи лично буквально на днях. Был вечер, машин на дороге почти не было, и ребята весело умчались вдаль, даже не осознавая, как рискуют.

- Электросамокаты - относительное новшество. Сегодня они выпадают из правового поля, - говорит Павел Власов. - На федеральном уровне пока только прорабатывается вопрос, к какой категории их отнести.

Проблема безопасности при катании на электросамокатах рождает много споров. Некоторые чиновники предлагают даже ввести водительское удостоверение для электросамокатчиков и разрешить ездить на электросамокатах только с 14 лет. Но пока любители покататься с ветерком ограничены лишь собственным здравым смыслом.

- Я могу рекомендовать пока только одно: следовать правилам, созданным для велосипедов, и это как минимум. Не выезжать на проезжую часть в случае возможности двигаться по тротуару. Помнить о безопасности других пешеходов. Ездить по велодорожкам, если они есть. Не переезжать на самокате перекрёстки, пешеходные переходы. Помнить, что выезжать на дорогу вообще запрещено лицам, не достигшим 14 лет. И обязательно носить защитную экипировку, - говорит сотрудник Госавтоинспекции.

На обычном самокате или модном гироскутере вообще можно ездить лишь по тротуарам. Даже выезжая на пешеходный переход (этого делать нельзя!), ребёнок сильно рискует. Скорость самоката или детского велосипеда не сопоставима со скоростью пешехода. Водитель может просто не успеть заметить ребёнка, среагировать, затормозить. Винить его будет не в чем.

Графика: ПТО

Простые правила

Слагаемых безопасности детей на дороге не так много. Нужно соблюдать правила перевозки детей и все остальные правила дорожного движения. Быть предельно внимательными и осторожными за рулём. Относиться неравнодушно к детской безопасности и сообщать о нарушениях, даже если речь идёт не о ваших детях. Не покупайте маленьким детям опасные средства передвижения и не позволяйте садиться за руль мопеда или мотоцикла до получения подростком водительских прав. И конечно, объясняйте, объясняйте и ещё раз объясняйте ребёнку правила поведения на дороге.