В Нелидовском городском округе Тверской области произошло возгорание лесной подстилки

В Тверской области тушили лесную подстилку Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Возгорание лесной подстилки произошло 12 июля в лесном массиве недалеко от населенного пункта Земцы Нелидовского городского округа.

На место выехало отделение ПСЧ №30, оперативная группа Нелидовского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудник отделения надзорной деятельности Нелидовского городского округа и сотрудники участкового лесничества.

- Угрозы населённым пунктам и объектам инфраструктуры нет. Возгорание ликвидировано, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.