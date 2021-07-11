В Тверской области 11 июля коронавирусом заразились ещё 256 человек

Несмотря на вакцинацию, в регионе растёт количество заболевших коронавирусом. Фото: ПТО

По данным на 11 июля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 256 человек.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 48 396 заболевшим. Выздоровело за минувшие сутки 89 человек. Всего с начала пандемии 42 443 жителя излечились от коронавируса. 1246 человек скончались. За минувшие сутки смертей 8 человек скончались от COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку по данным на 11 июля сделали 236 133 человек, за последние сутки – 2460 человек. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.