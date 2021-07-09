МЧС предупредило жителей Тверской области об аномально-жаркой погоде

Об аномальной жаре предупредили жителей Тверской области Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С 9 по 14 июля в Тверской области ожидается аномально-жаркая погода, среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов. Об этом днем, 9 июля, сообщило ГУ МЧС России по Тверской области со ссылкой на региональный гидрометцентр.

На выходных и в понедельник в тени +30, во вторник +31. Ночные температуры выросли до +20.

Синоптики предупреждают, индекс ультрафиолета высокий. Находиться днем на солнце опасно, поэтому не пренебрегайте правилами безопасности. Выходя на улицу, не забудьте головной убор. Пейте больше воды и старайтесь проводить время в тени.