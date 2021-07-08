Жара выше 30 градусов задержится в Твери

В такую погоду все вредные вещества скапливаются в приземном слое атмосферы, поэтому в город без надобности лучше не выходить - поезжайте на дачу! Фото: Иван МАКЕЕВ

Июль в Тверской области разгорячился не на шутку: в тени уже +30, и даже ночью спасительной прохлады нам не дождаться.

- Антициклон не спешит покидать нас. По его периферии вереницей бродят циклоны, но они пока почти бессильны, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - На выходных и в понедельник в тени +30, во вторник +31. Ночные температуры выросли до +20.

Ветер очень слабый, всего 2-3 метра в секунду. Временное облегчение принесут лишь кратковременные дожди и небольшая облачность. Северо-западнее нашего региона в эти дни проходит холодный атмосферный фронт. Он может спровоцировать ливневые дожди с грозами. Но они будут короткими и пройдут лишь местами - с поливкой огородов повезёт не всем.

- В такую погоду все вредные вещества скапливаются в приземном слое атмосферы - в воздухе, которым мы дышим, - предупреждает Наталья Сердитова. - Поэтому сейчас лучше находиться дома или на природе, в тени деревьев.

Выходя на улицу, не забудьте головной убор. И обязательно намажьтесь солнцезащитным кремом. Солнце должно дарить радость, а не ожоги.

Кстати, если вы забыли головной убор дома, не беда. Возьмите носовой платок и завяжите на каждом из его углов по узелку - вот и готов небольшой чепчик. Переживаете за имидж? Не стоит. В таких импровизированных панамках под прицелы камер папарацци не раз попадали даже звёзды! Сделайте задорный вид, и ваша шляпа из платка станет трендом.В любом случае это будет лучше, чем получить солнечный удар.

Или купите в ближайшем ларьке свежий номер «Комсомолки» и сложите панамку из него. Двойная польза: и голову защитите, и вечером будет что почитать. Берегите себя и будьте здоровы!