Место для строительства образцового военкомата в Твери уже выбрано

Фото из эфирной студии. Фото: ПТО

В Твери выбрано место для строительства образцового военкомата. Об этом в рамках традиционного телеэфира вечером 8 июля рассказал губернатор Игорь Руденя.

- На совещании в Минобороны РФ выработаны параметры по строительству образцового, эталонного военкомата, который сочетает и призывной пункт, и допризывную подготовку, и медкомиссию. Будут построены казармы, кухня, медицинский пункт. Те, кто еще не служил в армии, смогут прийти и познакомиться, как это будет в реальной жизни, чтобы молодежь знала, что такое Вооруженные Силы Российской Федерации, насколько это престижно и интересно для выбора дальнейшего пути в жизни, - поделился губернатор.

Игорь Руденя также сообщил, что место для строительства нового военкомата уже определено.

Напомним, что о строительстве такого военкомата в Твери во время визитами тверь министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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