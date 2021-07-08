Место для строительства образцового военкомата в Твери уже выбрано

Фото из эфирной студии.
Фото: ПТО
В Твери выбрано место для строительства образцового военкомата. Об этом в рамках традиционного телеэфира вечером 8 июля рассказал губернатор Игорь Руденя.
- На совещании в Минобороны РФ выработаны параметры по строительству образцового, эталонного военкомата, который сочетает и призывной пункт, и допризывную подготовку, и медкомиссию. Будут построены казармы, кухня, медицинский пункт. Те, кто еще не служил в армии, смогут прийти и познакомиться, как это будет в реальной жизни, чтобы молодежь знала, что такое Вооруженные Силы Российской Федерации, насколько это престижно и интересно для выбора дальнейшего пути в жизни, - поделился губернатор.
Игорь Руденя также сообщил, что место для строительства нового военкомата уже определено.
Напомним, что о строительстве такого военкомата в Твери во время визитами тверь министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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